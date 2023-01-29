Росіяни обстріляли у Херсоні житлові квартали та лікарню: багато постраждалих (фото)

29 січня російські війська вкотре завдали масованого артилерійського удару по Херсону. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

«Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих», — йдеться у повідомленні.

Більше подробиць в ОВА пообіцяли розповісти згодом.

Водночас, Міністерство охорони здоров’я повідомило, що окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню. Поранення отримала медсестра.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під час обстрілу загинули двоє чоловіків, які у цей час йшли вулицею.

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