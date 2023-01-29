Атака дронів на Іран мала феноменальний успіх — The Jerusalem Post

Атака дронів на військовий об’єкт в іранському Ісфагані мала «феноменальний успіх». Про це пише The Jerusalem Post на джерела у західній розвідці.

«Чотири вибухи, які можна побачити навіть у соцмережах, сталися на об’єкті, який розробляє секретну зброю, і збитки виходять далеко за межі «незначних пошкоджень даху», про які заявляє Ісламська республіка», — зазначає видання.

The Jerusalem Post наголошує, що Ізраїль не коментує удар, проте більшість західних та іранських джерел приписують саме його розвідці Моссаду попередні атаки на на Іран — на ядерні об’єкт у Натанзі та Караджі 2020 та 2021 роках.

Водночас видання відзначає, що подібні можливості, окрім Моссаду, мають ще кілька організацій у світі.

Під час попередніх атак Тегаран спочатку теж офіційно заявляв про мінімальні пошкодження і визнавав реальні збитки лише після публікацій супутникових фото.

При цьому видання відзначає відсутність достовірних фото- чи відеодоказів, що у ніч на 29 січня були атаковані об’єкти у інших іранських містах.

Офіційно влада Ірану стверджує, що атаковано було лише об’єкт в Ісфагані. У заяві Міноборони країни йдеться, що сили ППО збили один міні-безпілотник, а ще два потрапили у «оборонні пастки» і вибухнули.

При цьому нібито незначні пошкодження отримав дах цехового комплексу. «Напад не призвів до людських жертв чи збою у роботі обладнання», — заявили у Тегерані.

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