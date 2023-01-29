З’явились супутникові фото заводу з виробництва «шахедів» в Ірані після атаки дронів

У результаті атаки безпілотників в іранському Ісфагані не постраждав завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 та інших БПЛА. Раніше деякі ЗМІ припускали, що саме він був мішенню удару.

Про це пише Defense Express з посилання на супутникові знімки.

Фото було зроблене компанією Planet Labs вже після атаки 29 січня о 10:10 за місцевим часом (в Ірані використовується специфічний часовий пояс UTC +3:30.). На ньому не помітно жодних руйнувань.

При цьому при порівнянні з фото від 26 листопада видно, що за два місяці на підприємстві побудували ще два ангари.

Видання також зазначає, що усі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею. Для їх ураження необхідно використовувати спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності.

Нагадаємо, Міноборони Ірану офіційно заявило, що внаслідок атаки міні-дронів «незначні пошкодженя даху» отримав цеховий комплекс. Водночас The Jerusalem Post з посиланням на джерела у західній розвідці повідомило про «феноменальний успіх» нападу.

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