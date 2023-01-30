Борис Джонсон заявив, що путін погрожував Британії ракетним ударом

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що володимир путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє ВВС.

За словами Джонсона, погроза прозвучала під час телефонної розмови, путін заявив, що «для цього потрібна всього хвилина». Експрем’єр каже, що перед цим він попереджав російського президента, що війна з Україною стане «повною катастрофою».

«В якийсь момент він почав погрожувати мені і сказав: «Борис, я не хочу тобі шкодити, але з ракетою для цього потрібна всього хвилина», — розповідає Джонсон.

Політик зазначає, що путін поводився «дуже фамільярно», і важко сказати, чи були його слова серйозними

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