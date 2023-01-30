Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 30 січня

Українські військові за добу знищили 490 окупантів, чотири танки та артилерійську систему.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 30 січня орієнтовно склали:

особового складу — близько 126650 (+490) осіб,

танків — 3201 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6369 (+3) од,

артилерійських систем — 2196 (+1) од,

РСЗВ — 453 (+0) од,

засоби ППО — 221 (+0) од,

літаків — 293 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1947 (+0),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі / катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5041 (+4) од,

спеціальна техніка — 199 (+0).

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