Україна побила рекорд експорту малини у 2022 році попри війну

Україна оновила рекорд експорту замороженої малини за підсумками 2022 року, не дивлячись на складні умови роботи, окупацію частини території російською армією, дефіцит робочої сили, дорогу логістику та регулярні терористичні атаки росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише SEEDS.
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За попередніми оцінками EastFruit, за підсумками календарного року експорт замороженої малини з України досяг 40 тис. тонн, збільшившись на 20% порівняно з рекордом, встановленим у 2021 році.
Понад 60% усієї замороженої малини українського виробництва було експортовано до сусідньої Польщі, яка збільшила імпорт української ягоди на 37% за рік. Загалом, перші 11 найбільших імпортерів української малини у 2022 році – це країни Євросоюзу. На другому місці була Німеччина, потім йшли Литва, Чехія, Нідерланди, Італія, Австрія, Бельгія та Франція. Усі ці країни імпортували близько 1 тис. тонн чи більше української замороженої малини.
«З огляду на проблеми з енергетичною інфраструктурою, яка переживає постійні атаки з боку країни-агресора, подібний результат є черговою маленькою перемогою України та її садівників. Адже за цих умов дуже непросто заморозити малину та зберегти її», – каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Також слід зазначити, що складна логістика не завадила українським виробникам розширити географію постачання. У 2022 році оптові партії української замороженої малини постачалися до рекордних 24 країн світу!
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