Магнітні бурі у лютому: коли відбуватимуться, які дні будуть небезпечними

Вчені розповіли, коли очікувати на магнітні бурі в лютому 2023 року.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

За даними дослідників, магнітні бурі припадуть на:

2-3 лютого;

7-10 лютого.

Нестійкі рівні можливі 4 лютого, 12-13 лютого, 18 лютого та 22-24 лютого. Причиною підвищеної геомагнітної активності буде активність на Сонці.

Нагадаємо, Chas News розповідав про розклад магнітних бурь у січні 2022 року.

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