Україна має амбіційний план приєднатися до Євросоюзу за два роки — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне приєднатися до ЄС протягом наступних двох років.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Як зазначає видання, це кидає виклик лідерам ЄС, які розглядають членство України як більш віддалену перспективу. Деякі держави вважають, що Україна та Польща із загальним населенням у 80 млн людей можуть об’єднатись та боротись із Німеччиною за політичний вплив у Раді ЄС. Окремі країни переконані, що Київ стане надмірним тягарем для бюжету Євросоюзу.

При цьому близькі союзники України, такі як Польща, Литва, Латвія та Естонія, рішуче підтримують її рух в ЄС, вважаючи демократією, яка протистоїть агресору. Як зазначає Politico, саміт Україна — ЄС, який відбудеться у Києві 3 лютого, буде присвячений пошуку правильного балансу в цьому питанні.

«Очікування Києва досить високі, але потрібно виконати всі умови, які поставила Єврокомісія. Це процес, який базується на досягненнях», — сказав виданню один із високопосадовців ЄС.

Однак Денис Шмигаль заявив, що очікує на значний «стрибок вперед», особливо, у конкретних питаннях, як-от безвізовий режим для промислових товарів, призупинка збору мита з українського експорту ще на рік та прогрес у приєднанні до системи платежів SEPA.

Однією з основних тем щодо вступу України в ЄС є боротьба з корупцією. Шмигаль наполягає, що влада серйозно ставиться до цієї проблеми. Однак напередодні саміту в українському уряді сталась низка корупційних скандалів.

Також прем’єр зазначив, що Україна готова переглянути нещодавно ухвалений закон про Конституційний суд, аби задовольнити вимоги Єврокомісії та Венеційської комісії.

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