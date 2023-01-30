Україна сподівається вступити до ЄС протягом двох років

Україна має план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Одним із центральних питань щодо вступу України до ЄС стане боротьба із корупцією.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.
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«У нас є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми вже можемо мати цю передвступну стадію переговорів», — сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Майбутній саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві, вочевидь, буде присвячений цій темі. Шмигаль висловив сподівання, що Україна зможе зробити «суттєвий ривок вперед», зокрема в окремих сферах — угода про безвізовий режим для промислових товарів, призупинення мита на український експорт ще на рік, а також «активний прогрес» щодо приєднання до платіжної схеми SEPA (Єдина європейська мережа розрахунків) та включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.
«Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод», — сказав глава українського уряду.
Ще одним із центральних питань щодо вступу України до ЄС стане боротьба із корупцією.
«У нас нульовий підхід до корупції. На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що ми викорінимо корупцію», — сказав він, вказавши на «блискавичну швидкість», з якою цього місяця звільнили низку чиновників.
Шмигаль також сказав, що уряд готовий переглянути своє нещодавнє законодавство про Конституційний суд країни, щоб відповідати вимогам як Європейської комісії, так і Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи. Зміни можуть відбутися вже цього тижня, напередодні саміту, сказав Шмигаль.
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