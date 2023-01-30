Відбудовою інфраструктури України керуватиме Мустафа Найєм

У середині січня уряд створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Зараз стало відомо, що його очолить Мустафа Найєм.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Новостворене Держагентство відновлення відповідатиме за реалізацію проєктів відбудови країни. Його створили базі Укравтодора та Держагентства інфраструктурних проєктів.

Таким чином, Мустафа Найєм «фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи», за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова. «Це складний і комплексний процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях», — наголошує міністр.

Найєм, колишній журналіст, з 2015 року курував оновлення патрульної поліції, два роки очолював Укроборонпром, а з серпня 2021-го був заступником Кубракова. Відповідно, зараз Найєм залишає посаду в міністерстві інфраструктури.

Ключові завдання очільника Держагентства відновлення — запустити роботу з першими об’єктами відновлення, налагодити механізм взаємодії з донорами та скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів.

Агентство шукає «найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури».