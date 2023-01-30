Гайдай може втратити посаду голови Луганської ОВА і стати послом — ЗМІ

Видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела повідомляє, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай найближчим часом може залишити посаду.

За даними ЗМІ, посадовця планують відправити у Казахстан в якості посла. Причини можливого звільнення Гайдая, який керував Луганщиною з 25 жовтня 2019 року, не уточнюють.

Також видання зазначає, що Офіс президента активно шукає нових голів військово-цивільних адміністрацій.

«Завдання досить непросте, адже охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області зараз не так багато. Всі ці області лежать якраз на напрямках потенційного нового наступу російської армії», — зазначають журналісти.

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