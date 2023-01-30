У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» заборонили вживати російську мову.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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В академії заборонили викладачам, студентам та адміністративному персоналу спілкуватися між собою «мовою окупантів».

За словами голови наглядової ради вишу Геннадія Зубка, ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які 27 січня затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету. Зокрема в документі викладені норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо.

Президент НаУКМА Сергій Квіт у коментарі ВВС News Україна розповів, що жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.

При цьому у виші відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.

У статті 10 Конституції записано, що в Україні «гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України». Тому, як каже Квіт, за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть.