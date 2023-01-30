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Екранні перипетії. Серіали, що виходять у лютому

30.01.2023

Chas News пропонує добірку нових серіалів, прем’єра яких відбудеться у лютому.

«Привіт, майбутнє!» (Hello Tomorrow!) 

  • Дата виходу: 17 лютого 2023 року 
  • Жанр: комедія, наукова фантастика
  • У головних ролях: Біллі Крудап, Елісон Пілл

Головний герой — комівояжер Джек, що збирає власну команду, аби розпочати продаж білетів для подорожі на Місяць.

Ретро-футуристична сатиристична комедія від стримінгу Apple TV+.

На перший погляд — це історія про класичне передмістя США зразку середини 1950-х. Однак, повсякденність головних героїв шоу приправлена літаючими автомобілями, роботами-прибиральниками та можливостями подорожувати в космос.

Глядача очікують 10 серій комічного міксу минулого та майбутнього, а також таємниця, що пов’язує жителів невеликого містечка. 

«Консультант» (The Consultant) 

  • Дата виходу: 24 лютого 2023 року
  • Жанр: чорна комедія, трилер
  • Режисер: Метт Шекман
  • У головних ролях: Крістоф Вальц, Нет Вулф 

Компанія несе величезні збитки і тому наймає нового фінансового консультанта в надії виправити становище. 

Новий комедійний трилер розповість про напружені стосунки робітників компанії та їхнього нового ексцентричного колеги. Завзятий соціопат, що ладен перейти будь-які межі аби досягти бажаного. В інтересах фірми, звісно. 

Серіал складається з восьми епізодів, а головну роль виконує «оскароносний» актор Крістоф Вальц, відомий перш за все участю в фільмах Квентіна Тарантіно. 

«Мільйони Гюнтера» (Gunther’s Millions) 

  • Дата виходу: 1 лютого 2023 року
  • Жанр: документальний

Документальна стрічка про найбагатшого пса в світі. Його розкішне життя та дивакувате оточення, що нагадує справжній культ. 

Новий документальний серіал від стримінгової платформи Netflix. Історія зосереджується на фігурі Гюнтера — німецької вівчарки, статки якої перевищують $400 млн.

Стрічка має розповісти як так сталось, що собака розпоряджається мільйонами та які таємниці приховує ексцентричне життя в маєтку чотирилапого багатія. 

«Зв’язок» (Liaison) 

  • Дата виходу: 24 лютого 2023 року
  • Жанр: трилер, драма
  • Режисер: Стівен Гопкінс
  • У головних ролях: Єва Грін, Венсан Кассель

Ще один проект від платформи Apple TV+. Головні ролі в трилері зіграють Венсан Кассель та Єва Грін. 

Наразі конкретні деталі сюжету невідомі, однак опис серіалу натякає, що в фокусі буде історія кохання, яка розгортається на фоні політичних та шпигунських інтриг.

Режисером шоу виступив Стівен Гопкінс, відомий роботами над численними серіалами, а також постановкою блокбастера «Хижак 2».

 