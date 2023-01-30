Екранні перипетії. Серіали, що виходять у лютому

Chas News пропонує добірку нових серіалів, прем’єра яких відбудеться у лютому.

«Привіт, майбутнє!» (Hello Tomorrow!)

Дата виходу: 17 лютого 2023 року

Жанр: комедія, наукова фантастика

У головних ролях: Біллі Крудап, Елісон Пілл

Головний герой — комівояжер Джек, що збирає власну команду, аби розпочати продаж білетів для подорожі на Місяць.

Ретро-футуристична сатиристична комедія від стримінгу Apple TV+.

На перший погляд — це історія про класичне передмістя США зразку середини 1950-х. Однак, повсякденність головних героїв шоу приправлена літаючими автомобілями, роботами-прибиральниками та можливостями подорожувати в космос.

Глядача очікують 10 серій комічного міксу минулого та майбутнього, а також таємниця, що пов’язує жителів невеликого містечка.

«Консультант» (The Consultant)

Дата виходу: 24 лютого 2023 року

Жанр: чорна комедія, трилер

Режисер: Метт Шекман

У головних ролях: Крістоф Вальц, Нет Вулф

Компанія несе величезні збитки і тому наймає нового фінансового консультанта в надії виправити становище.

Новий комедійний трилер розповість про напружені стосунки робітників компанії та їхнього нового ексцентричного колеги. Завзятий соціопат, що ладен перейти будь-які межі аби досягти бажаного. В інтересах фірми, звісно.

Серіал складається з восьми епізодів, а головну роль виконує «оскароносний» актор Крістоф Вальц, відомий перш за все участю в фільмах Квентіна Тарантіно.

«Мільйони Гюнтера» (Gunther’s Millions)

Дата виходу: 1 лютого 2023 року

Жанр: документальний

Документальна стрічка про найбагатшого пса в світі. Його розкішне життя та дивакувате оточення, що нагадує справжній культ.

Новий документальний серіал від стримінгової платформи Netflix. Історія зосереджується на фігурі Гюнтера — німецької вівчарки, статки якої перевищують $400 млн.

Стрічка має розповісти як так сталось, що собака розпоряджається мільйонами та які таємниці приховує ексцентричне життя в маєтку чотирилапого багатія.

«Зв’язок» (Liaison)

Дата виходу: 24 лютого 2023 року

Жанр: трилер, драма

Режисер: Стівен Гопкінс

У головних ролях: Єва Грін, Венсан Кассель

Ще один проект від платформи Apple TV+. Головні ролі в трилері зіграють Венсан Кассель та Єва Грін.

Наразі конкретні деталі сюжету невідомі, однак опис серіалу натякає, що в фокусі буде історія кохання, яка розгортається на фоні політичних та шпигунських інтриг.

Режисером шоу виступив Стівен Гопкінс, відомий роботами над численними серіалами, а також постановкою блокбастера «Хижак 2».