Екранні перипетії. Серіали, що виходять у лютому

Chas News пропонує добірку нових серіалів, прем’єра яких відбудеться у лютому.
«Привіт, майбутнє!» (Hello Tomorrow!)
- Дата виходу: 17 лютого 2023 року
- Жанр: комедія, наукова фантастика
- У головних ролях: Біллі Крудап, Елісон Пілл
Головний герой — комівояжер Джек, що збирає власну команду, аби розпочати продаж білетів для подорожі на Місяць.
Ретро-футуристична сатиристична комедія від стримінгу Apple TV+.
На перший погляд — це історія про класичне передмістя США зразку середини 1950-х. Однак, повсякденність головних героїв шоу приправлена літаючими автомобілями, роботами-прибиральниками та можливостями подорожувати в космос.
Глядача очікують 10 серій комічного міксу минулого та майбутнього, а також таємниця, що пов’язує жителів невеликого містечка.
«Консультант» (The Consultant)
- Дата виходу: 24 лютого 2023 року
- Жанр: чорна комедія, трилер
- Режисер: Метт Шекман
- У головних ролях: Крістоф Вальц, Нет Вулф
Компанія несе величезні збитки і тому наймає нового фінансового консультанта в надії виправити становище.
Новий комедійний трилер розповість про напружені стосунки робітників компанії та їхнього нового ексцентричного колеги. Завзятий соціопат, що ладен перейти будь-які межі аби досягти бажаного. В інтересах фірми, звісно.
Серіал складається з восьми епізодів, а головну роль виконує «оскароносний» актор Крістоф Вальц, відомий перш за все участю в фільмах Квентіна Тарантіно.
«Мільйони Гюнтера» (Gunther’s Millions)
- Дата виходу: 1 лютого 2023 року
- Жанр: документальний
Документальна стрічка про найбагатшого пса в світі. Його розкішне життя та дивакувате оточення, що нагадує справжній культ.
Новий документальний серіал від стримінгової платформи Netflix. Історія зосереджується на фігурі Гюнтера — німецької вівчарки, статки якої перевищують $400 млн.
Стрічка має розповісти як так сталось, що собака розпоряджається мільйонами та які таємниці приховує ексцентричне життя в маєтку чотирилапого багатія.
«Зв’язок» (Liaison)
- Дата виходу: 24 лютого 2023 року
- Жанр: трилер, драма
- Режисер: Стівен Гопкінс
- У головних ролях: Єва Грін, Венсан Кассель
Ще один проект від платформи Apple TV+. Головні ролі в трилері зіграють Венсан Кассель та Єва Грін.
Наразі конкретні деталі сюжету невідомі, однак опис серіалу натякає, що в фокусі буде історія кохання, яка розгортається на фоні політичних та шпигунських інтриг.
Режисером шоу виступив Стівен Гопкінс, відомий роботами над численними серіалами, а також постановкою блокбастера «Хижак 2».