У Чорному морі перебувають російські кораблі із залпом на 20 ракет «Калібр»

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 30 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, три із яких є носіями ракет «Калібр».

Загальний залп суден складає близько 20 ракет. А в Азовському морі на бойовому чергуванні залишаються два кораблі.

«Рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», — зазначили в Генштабі.

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