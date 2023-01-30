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«Зливали» позиції ЗСУ на Донеччині: російських агентів засудили до 10 років ув’язнення (фото)

30.01.2023

Служба безпеки зібрала докази вини ще двох російських агентів, які збирали дані про переміщення Сил оборони та об’єкти інфраструктури на Донеччині.

Про це повідомили в СБУ.

Передусім їх цікавили позиції українських військових у Слов’янську і Краматорську. Також зловмисники інформували ворога про місця розташування та технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

За даними агентів окупанти планували здійснювати ракетні удари.

СБУ затримала обох зловмисників у березні та жовтні 2022 року. Суд призначив їм покарання у вигляді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

Одним із засуджених виявився місцевий, який на фото та відео фіксував переміщення техніки ЗСУ. Потім ці дані через анонімні месенджери передавав своєму вітчиму, який був у лавах окупаційних угруповань і співпрацював з російськими спецслужбами.

Інший злочинець — направляв інформацію про місцезнаходження українських захисників у російський чат-бот «народної міліції днр». Аби його не викрили він зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

Суд визнав їх винними за участь у терористичній організації та поширення інформації про, переміщення ЗСУ.

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