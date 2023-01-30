Іран викликав українського дипломата через твіт Подоляка про вибухи

МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі українських офіційних осіб щодо вибухів в Ісфагані.

Про це пише Reuters.

Йдеться про заяву радника глави ОП Махайла Подоляка 29 січня.

«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», — написав Подоляк у Twitter.

У МЗС Ірану назвали таку заяву «дивною та упередженою», у відомстві вимагають офіційних пояснень.

Нагадаємо, у ніч 29 січня на військовому заводі в іранському місті Ісфахан пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників. The Jerusalem Post з посиланням на джерела у західній розвідці повідомило про «феноменальний успіх» нападу.

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