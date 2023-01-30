В Україні стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED: як подати заявку

Сьогодні, 30 січня, в Україні розпочалась програма обміну ламп розжарювання на нові LED.

Кожен українець зможе обміняти п’ять старих ламп на стільки енергозберігаючих, повідомили в Міністерстві енергетики.

Зараз проєкт діє в усіх обласних центрах України, крім окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя. Також послуга доступна у Кривому Розі, Краматорську та Покровську.

У відомстві зазначають, що у райцентрах проєкт запрацює на другому етапі, а до кінця лютого — у селах.

Як обміняти лампи через «Дію»

Щоб подати заяву потрібно:

авторизуватись в додатку «Дія»;

у «Послугах» обрати «Обмін лампочок»;

вказати номер телефону та відділення «Укрпошти», у якому бажаєте отримати лампи;

вказати тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Лампи будуть зберігатися у відділенні п’ять робочих днів після отримання підтвердження з застосунку «Дія»

Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»

Без попереднього замовлення у «Дії» лампи обміняють у відділенні лише за їх наявності. Для цього потрібно:

прийти в обране відділення;

показати паспорт та РНОКПП;

обміняти 5 ламп розжарювання на 5 LED-ламп.

Взяти участь у проєкті можуть громадяни України віком від 18 років. Оскільки фіксують дані, то одна людина не зможе обміняти лампи ще раз.

Зазначають, що обміняти можна лише справні лампи розжарювання. Якщо людина виявить, що нові LEDвиявляться несправні, то вона зможе ще один раз обміняти їх у відділенні «Укрпошти».

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