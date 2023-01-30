НАТО спостерігає підготовку росії до нового наступу в Україні — Столтенберг

У НАТО спостерігають, що росія готується до нового наступу. Країна мобілізує військових та нарощує озброєння.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

«Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна…Ми не бачимо жодних ознак того, що він (путін — прим. ред.) та влада в Москві готуються до миру», —сказав Столтенберг.

За його словами, країни НАТО навпаки спостерігають підготовку рф до нових бойових дій.

«Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тисяч осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси», — заявив генсек.

Столтенберг також зазначив, що Іран та Північна Корея допомагають росії нарощувати свій арсенал.

На думку генсека Альянсу, ймовірніше, «ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів». Але ці переговори повністю залежать від ситуації на полі бою.

«Поки Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде за стіл переговорів. Тож парадокс у тому, що насправді військова підтримка України — це найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні», — додав Столтенберг.

Раніше секретар РНБО розповів, що окупанти готують нову хвилю наступу до річниці війни 24 лютого. За його словами, зараз мета окупантів — повністю захопити Донецьку та Луганську області. Крім того, загарбники протягом тижня розвідують оборонні можливості ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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