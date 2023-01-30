Петр Павел: чим відомий новий президент Чехії і чого від нього чекати Україні

Наприкінці січня 2023 на виборах президента Чеської Республіки переміг 61-річний відставний генерал Петр Павел.

Сhas News розповідає, чим відомий новий чеській лідер і чому його перемога важлива для України.

Хто такий Петр Павел: військова кар’єра і комуністична помилка

Відправний мінімум знань про нового президента Чеської Республіки: Петр — це його ім’я, Павел — прізвище.

Цікаво, що з таким поєднання імен двох християнських апостолів Петр Павел називає себе атеїстом. Можливо, це відлуння його комуністичного і військового минулого.

Павел народився в сім’ї військового. Його батько, який помер у 2020 році, був полковником, служив у розвідці.

Після початкової школи Петр Павел навчався у військовій гімназії і інституті сухопутних військ. У 22 роки Павела призначили командиром десантно-розвідувального взводу особливого призначення у тоді ще Чехословацькій армії. Через два роки він став командиром роти.

У той же час Павел став членом Комуністичної партії. Проте — не надовго, до Оксамитової революції 1988 року.

«Вступ до комуністичної партії був помилкою. Але за останні 33 роки я належним чином компенсував це», — казав Петр Павел восени 2022 року.

Мирне повалення комуністичного режиму в Чехословаччині в кінці 1989 року стало переломним моментом не лише для країни (через кілька років вона розпадеться на суверенні Чехію і Словаччину), але й для військової кар’єри Павела.

Після закінчення Військової академії у 1991 році Павел приєднався до Генерального штабу армії Чеської Республіки, працював у розвідці.

У 1990-ті він брав участь у миротворчій місії в Югославії, де у 1993 році його підрозділ допоміг врятувати із зони бойових дій 53 французьких солдатів, заблокованих між сербськими та хорватськими військами. За це Павел отримав найвищу нагороду Франції — орден Почесного легіону, а також чеську медаль «За героїзм».

У 2002 році Павел отримав звання бригадного генерала і посаду командувача спеціальними військами чеської армії. З 2007 року був заступником військового представника Чехії у ЄС, потім — військовим представником Чехії у Штабі Верховного головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі.

У 2014 році Петр Павел став першим представником посткомуністичної країни Східної Європи, якого обрали на посаду голови військового комітету НАТО. Це друга за рівнем посада в НАТО після генерального секретаря. Павел обіймав її три роки, з 2015 по 2018-й.

Серед особистих якостей, які допомогли генералу Павелу здобути цю визначну перемогу, називали його здатність досягати домовленостей та знаходити розумні рішення.

З армії Павел звільнився у листопаді 2018 року і вийшов на пенсію.

Політична кар’єра Петра Павела

Вперше ім’я Петра Павела як можливого президента Чехії з’явилось у опитуваннях громадської думки у 2015 році — щодо виборів-2018. Але тоді Павел не балотувався.

У 2019 році Павел став одним з співзасновників асоціації «За безпечне майбутнє». Тоді його запитали про президентські амбіції, і він обережно відповів, що може балотуватися, «якщо люди, які становлять небезпеку та ризик для Чехії, матимуть шанс на обрання».

У 2020 році Павел заснував ініціативу «Разом сильніші» для допомоги у боротьбі з пандемією COVID-19. Деякі експерти вважають, що тими громадськими проєктами Павел закладав фундамент для боротьби за крісло президента. Вони відзначали, що «Разом сильніші» перекликається із гаслом президентської кампанії Гілларі Клінтон під час президентських виборів у США у 2016 році.

Про свій намір балотуватися на виборах 2023 року Петр Павел оголосив влітку 2022-го. Він висунувся як незалежний кандидат.

Символом передвиборчої кампанії Павела стали фланелеві сорочки, в яких він регулярно з’являвся перед виборцями. Деякі коментатори назвали його кампанію «фланелевою революцією».

Зрештою Павел вийшов до другого туру виборів разом із Андреєм Бабішем і переміг його — 58,32% на 41,67%.

Політичні погляди Петра Павела

Петр Павел — прозахідний та проєвропейський політик. За шкалою «лівий—правий» він характеризує себе як «праворуч від центру з сильним соціальним акцентом».

Павел виступає за активне членство Чехії в ЄС і НАТО і застерігає від небезпеки популізму, який, за його словами, веде до зростання напруги в суспільстві.

Павел підтримує одностатеві шлюби, усиновлення гомосексуальними парами та впровадження евтаназії.

Петр Павел: його заяви про Україну і війну з росією

Для України особливо важливою є позиція нового лідера Чехії щодо агресії росії.

Адже суперник Павела — мільярдер-популіст Бабіш — виступає проти надання Україні зброї і не бачить для неї перспектив членства в НАТО.

Ще в ранзі другої людини у НАТО Павел працював над відновленням діалогу з росією після анексії Криму. І зрештою висловив думку, що росія небезпечніша за «Ісламську Державу», терористи якої вважались головною загрозою.

Після повномасштабної агресії рф в Україні в лютому 2022 року Павел охарактеризував конфлікт як «війну проти системи ведення міжнародних відносин». Він повністю підтримував Україну, але на початку війни вважав, що у українців немає шансів відбити окуповані росією території включно з Кримом навіть за допомогою Заходу.

У грудні 2022-го Павел вже заявляв, що Україна може виграти війну, і вказував на важливість допомоги Україні. Він і сам ініціював збір коштів.

Водночас Павел вважає, що з росіянами зрештою необхідно домовлятися і шукати взаєморозуміння. На думку Павела, розпад росії як ядерної держави є небезпечним, а путіну на зміну може прийти хтось ще гірший.

Після перемоги на виборах президента Чехії Петр Павел пообіцяв навесні відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.