Зараз у Білорусі перебувають 9 тис. військових рф, раніше їх там було більше — ДПСУ

Станом на 30 січня на території Білорусі можуть перебувати близько 9 тис. російських військових.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, раніше прикордонники фіксували та території країни більше росіян.

«Поряд нашого кордону ми не зазначаємо ні переміщення військової техніки, ні особового складу. Вони перебувають на тих полігонах, які люб’язно надає Білорусь. Загалом у Білорусі може бути 9 тисяч російських військових, раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість», — розповів Демченко.

Він додав, що підрозділи рф, які пройшли навчання, відправили назад до росії. Їх планують перекинути на напрямки, де ведуться активні бойові дії.

Натомість до Білорусі на навчання приїхали нові підрозділи. До 1 лютого там триватиме тренування авіації.

Раніше у ГУР заявляли, що новий наступ на Київ з боку Білорусі — малоймовірний. Секретар РНБО розповів, що окупанти готують нову хвилю наступу до річниці війни 24 лютого. За його словами, зараз мета окупантів — повністю захопити Донецьку та Луганську області. Крім того, загарбники протягом тижня розвідують оборонні можливості ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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