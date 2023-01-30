В Україні арештували 32 млн грн російського олігарха Олега Дерипаски

Суд арештував 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Йдеться про Миколаївський глиноземний завод, він належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці. У 2000 році підприємство приватизував холдинг, який належить бізнесмену.

Зазначають, що гроші перебували на депозитному рахунку Держмитслужби.

Загалом за клопотанням прокурорів в Україні арештували активів Дерипаски на більш ніж 1 млрд грн. Зокрема, 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

Раніше суд в Україні арештував два літаки АН 148, які належать підсанкційному російському акціонерному товариству. Вартість літаків — близько €10 млн.

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