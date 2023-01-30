Польща та інші країни можуть висунути ультиматум МОК, якщо росіян і білорусів допустять до Олімпіади-2024

Польща разом з іншими країнами може висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК), якщо спортсменів з росії та Білорусі допустять до Олімпіади-2024 в Парижі.

Про це міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив Polskie Radio.

За його словами, таке рішення підтримують міністри 40 країн, зокрема Британії.

«Ми вдаємося донизки заходів на міжнародній арені. Ідеться про міністрів спорту 40 країн, які підписали звернення, щоб створити певний тиск на керівництво Міжнародного олімпійського комітету. Про деталі я вас поінформую, коли буде вже про що інформувати. Тому що ситуація вимагає сьогодні спочатку менше говорити. Основний тягар у цьому питанні лежить на Польщі та Великій Британії», — розповів Бортнічук.

На думку міністра, сценарій з ультиматумом цілком реальний. Але він не хотів би, аби Польща стала єдиною країною, яка висуне таку вимогу до МОК.

«Тут має бути створення ефективної коаліції країн, без яких організація Ігор була б неможливою», — додав Бортнічук.

Участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024

25 січня МОК рекомендував спортсменам з рф та Білорусі Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором. Їх допустять, якщо вони дотримають правила Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу, а також від них вимагають не підтримувати війну.

Після такого рішення комітету Зеленський запросив його очільника Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує. Також НОК України заявив, що розгляне бойкот Олімпіади-2024, якщо спортсмени країн-агресорок братимуть участь.

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