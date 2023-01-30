Художник Артемій Присяжнюк – мова кольору

Артемій Присяжнюк – відома постать українського мистецтва, багатогранний митець, який від гобеленового та публіцистичного живопису перейшов до нефігуративного малярства. За своє життя він створив чимало абстрактних полотен, які отримали визнання не лише в Україні, а й за її межами.

Значний доробок Артемія Присяжнюка складають твори монументального мистецтва, гобелени, скульптурні та живописні роботи. Працюючи в різних образотворчих галузях, він пройшов тривалий шлях до формулювання свого завдання у творчості та створив власну кольорово-фактурну мову на теренах нефігуративного живопису України.

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У своїх роботах митець виражає абстрактно-естетичний відгук на низку споконвічних тем. «Живопис дає можливість вимовити невимовне: моменти, які захоплюють, почуття, які хвилюють, питання, на які немає відповідей. Художник своєю рукою торкається аспектів реальності, які неможливо повністю сформулювати за допомогою слів», — казав він.

Містична відданість Артемія Присяжнюка творчому процесу випливала з бажання художника занурити глядача у світ власних відчуттів. Емоції були поштовхом для написання багатьох його полотен, але не тільки емоції приводили автора до кінцевої точки, а й роздуми, логіка та виваженість. Художник був беззаперечним інтелектуалом, який розмірковував на полотні за допомогою кольору та фактури.

Артемій Присяжнюк, «Такий настрій»,

105х90 см, олійні фарби / полотно, 2010 рік

Багато його творів свідомо чи підсвідомо звертаються до природи. Його приваблювала гармонія і логіка навколишнього, нерукотворного світу. Важливим орієнтиром для художника слугувало різноманіття поєднань кольорів, фактур і форм, що існують у природі. «У цього всього повинен бути автор…» — міркував він про красу природи, —

«Людина сама є творінням, а тому її твори ніколи не зможуть змагатися із творами того, хто створив саму її. Винятком є музика». Артемій Присяжнюк підкреслював схожість прагнень у природі та мистецтві: пошук гармонії та амбіції дійти досконалості. Його завжди цікавила таємниця створення прекрасного. «Що лежить в основі пошуку і де його кінцева точка? Те, що ми бачимо на полотні, завжди є лише проміжним етапом, певним стоп-кадром, місцем, де художник вирішив зупинитися в той момент» — говорив він.

Артемій Присяжнюк, «Наснилося»,

100х70 см, олійні фарби / полотно, 2016 рік

Багатошаровість картин Присяжнюка втілює намагання автора до постійного вдосконалення. В одному з інтерв’ю він сказав, що багато його робіт приховують під останнім шаром кілька інших повноцінних робіт. «У кожного художника свій власний творчий процес. Думаю, що мій процес не є унікальним. Це шлях спроб і пошуку. Іноді впевнено, а іноді навпомацки. Коли не вдається виразити те, що запланував, робота накривається новими і новими шарами», – зазначив пан Артемій.

Полотна Артемія Присяжнюка з першого погляду здаються знайомими: він знаходить такі колористичні та фактурні вирази, які можна відчути інтуїтивно. Автор пропонує прості, доступні для глядача відправні точки. Знайомі форми і поєднання відтінків ніби щось нагадують, все здається простим і зрозумілим. При цьому, чим довше дивишся на картину, тим більше її плоска поверхня набуває об’єму і виходить майже тривимірною. Різноманітні фактури та глибина

кольорів спонукають глядача вийти за межі площини полотна й побачити об’ємний живописний світ, де картина – лише фрагмент, лише маленьке віконце, відкрите художником. І кожна робота – це ще один вихід у набагато більший простір. Інколи Артемій Присяжнюк писав картини в схожих палітрах, ніби показуючи різні фрагменти одного величезного твору.

Артемій Присяжнюк, «Чути музику»,

100х100 см, олійні фарби / полотно, 2015 рік Артемій Присяжнюк, «Спостерігання»,

100х90 см, олійні фарби / полотно, 2015 рік

Свої абстракції він створював ніби поза полотном. У деяких картинах чіткий передній план виходить за межі твору завдяки текстурі, контрасту чи іншим живописним прийомам. Саме такий вільний поділ планів і дає можливість глядачеві зазирнути в тривимірний простір, не обмежений картиною, і справити набагато сильніше емоційне враження, ніж від споглядання фрагменту.

Але для Артемія Присяжнюка абстракція була не самоціллю, а лише засобом у творчому процесі. Поряд із звільненням кольору від його об’єктно-формного обмеження, художник без вагань вдавався до умовного зображення людського тіла, використовуючи узагальнені контури видимої реальності, орнаменти, тощо. Він був переконаний, що, перш за все, «живопис — це про колір, як мову», тому не бачив конкретної лінії розмежування між абстракцією та фігурою.

Артемій Присяжнюк, «Ангел хранитель»,

125х114 см, олійні фарби / полотно, 1992 рік

Артемій Присяжнюк не прагнув до абсолютно безпредметного мистецтва. Мозок налаштований на встановлення зв’язків між естетичними елементами, такими як: колір, фактура, форма, а також ідеями, які сформувалися поза полотном. Він намагався зрозуміти абстрактний простір живопису і пов’язати його з невіртуальним світом навколо.

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Художник високо цінував експерименти та винаходи, які стали можливими завдяки живопису. Перехід від абстракції до метафори і знов до абстракції, відсутність обмежень, свобода вираження, будь-які творчі стрибки — ось у чому цінність самого процесу. «Немає якогось фіксованого завдання», — казав Присяжнюк. — «Шлях митця непередбачуваний, а кінцева точка не завжди відома».

Зазвичай він користувався пензликом або мастихіном, але іноді брав і виливав фарбу на полотно. Таким чином художник створював на поверхнях своїх картин напругу між контролем і випадковістю. Йому було байдуже, що дає бажаний результат: спонтанний, емоційно-насичений жест чи розумна, виважена побудова кольорових плям на площині. Його захоплювало таке поєднання протилежностей – творчої інтуїції та логіки композиції разом із фізикою емоцій, що дозволяло фарбам лягати майже хаотично, розтікатися, поєднуватися та змішуватися з іншими відтінками або залишатися окремо. Головне, на думку Присяжнюка, – це сам акт творення, бажання будь-якими засобами потужно вплинути на глядача, змусити відчути справжню музику живопису.

Артемій Присяжнюк, «Зупинись мить»,

100х120 см, олійні фарби / полотно, 2015 рік

Простий, мінімалістичний вигляд деяких композицій Присяжнюка часом контрастує із складним підходом художника до дослідження. І те, що здається легким дотиком, може бути результатом багатьох етапів роботи. У той же час можна знайти місця, які виглядають складно і багатошарово, але насправді є одним вдалим мазком широкого пензля. Смілива живописна техніка автора підсилює драматизм, властивий його творчому процесу, і створює глибокий зв’язок з глядачем.

Артемій Присяжнюк віртуозно володів мовою фактури. «Фактура допомагає відчути настрій кольору», – казав він. Його досвід художнього ткацтва і скульптури відобразився у вільному оперуванні масами фарби, що робило настрій його картин більш емоційним і виразним, давало безумовне підсилення сприйняття.

Попри все, Артемій Присяжнюк завжди прагнув балансу у своїх роботах і багато працював над композиційною гармонією, ретельно досліджував розташування кольорів, пропорції форм і якість поверхонь. Логіка почуттів художника визначала принципи взаємодії форми, кольору і лінії, робила структуру картини цілісною.

Артемій Присяжнюк, «Повінь спокою»,

100х100 см, олійні фарби / полотно, 2015 рік

Унікальність Присяжнюка полягає в його інтелектуальній зрілості, бездоганній колористиці і хірургічній врівноваженості у просторі полотна. Його картини вражають глибиною розуміння взаємодії кольору та форми, інтригують енергією та багатозначністю. Художник тонко трансформує естетику навколишнього світу та людських почуттів у мову абстракції та пропонує поміркувати над тим, «що на що впливає» і «що від чого залежить».

Творчість Артемія Присяжнюка є незаперечним надбанням української культури. Його роботи стали джерелом натхнення для молодого покоління митців і сприяли становленню майбутньої національної школи нефігуративного мистецтва.

Автор статті – Павло Заплітний