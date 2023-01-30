Творці воєнної екшн-драми «Мирний-21» презентували офіційний трейлер стрічки – ВІДЕО

З 22 лютого 2023 року в національному прокаті вийде воєнна екшн-драма «Мирний-21». В основі — реальна історія луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці, й увійшли в історію під грифом «ті, що не здалися».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба FILM.UA.

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Фільм-присвята прикордонникам, які першими дають відсіч ворогу, а також усім захисникам та захисницям, виходить на великі екрани. Фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва розповідає про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення на Луганщині. Бійці луганського прикордонного загону не стали на бік окупантів і дали бій російським загарбникам, які переважали українців не тільки за кількістю особового складу, а й військової техніки. Назва фільму була обрана не випадково, адже Мирний-21 — це адреса кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

«Цей рік змінив кожного. Рік тому ми презентували наш фільм на Зимового кіноринку ОМКФ і щиро вірили, що “Мирний-21” стане важливою сторінкою нашої спільної історії. Та ворог вирішив інакше і війна прийшла в домівки кожного українця. Прикордонники в багатьох куточках знову дали бій окупантам і довели свою відданість Батьківщині. На жаль, не обійшлося без втрат. «Мирний-21» став одним із останніх повнометражних проєктів для чудового актора Паші Лі, який трагічно загинув від рук окупантів. Хочеться вірити, що наше кіно нагадає про ціну кожної маленької перемоги та вкотре змусить українців повірити в силу наших захисників», — ділиться режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Окрім досвідчених кіносценаристів Ярослава Яріша та Сергія Касторних, до розробки сценарію фільму долучився Анатолій Коцюрба — чинний полковник Державної прикордонної служби. Його запросили, аби максимально точно й коректно показати на екрані специфіку військової служби.

«Як військовий, спочатку я виступив в ролі консультанта на етапі створення сценарію: допомагав Ярославу та Сергію у питаннях, пов’язаних зі специфікою служби прикордонників, традиціях і правилах спілкування військових. Пізніше мені запропонували роль співсценариста — мій хист помітив режисер. Найбільш обсяг роботи був пов’язаний із написанням бойових сцен та діалогів між командуванням та підлеглими. Цей фільм — про вірність присязі і про військовий обов’язок, про довіру між людьми та про боротьбу зі страхом і спокусою. Колись подібні фільми надихнули мене стати військовим, тож маю надію, що і після перегляду фільму “Мирний-21” хтось прийме для себе рішення служити нашій Батьківщині. Також цей фільм варто переглянути, аби через художньо-драматичний погляд авторів згадати, з чого розпочалася війна, яка й досі триває в Україні: поспостерігати за тим, як у 2014 році військовим доводилося ухвалювати зовсім непрості рішення», — розповідає Анатолій Коцюрба, полковник Державної прикордонної служби України, військовий консультант та співсценарист стрічки.

Зйомки стрічки розпочали у вересні 2021 року. Стрічку фільмували у Києві та у Військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). За словами співпродюсерки фільму Марії Дончик, у перші дні повномасштабного вторгнення Військова частина та плац, які можна побачити в деяких сценах фільму, були вщент знищені російськими снарядами.

Попри неможливість фільмувати безпосередньо на місці подій, за словами луганчан, яким пощастило побувати на знімальному майданчику фільму, авторам вдалося віднайти краєвиди, які так схожі на Луганщину. Деякі з локацій буквально збирали “по крихтах”, як-от дорогу, якою рухалися прикордонники: десь знаходили схожу галявину та знімали частину сцени, а в іншому місці знімали ліс. Експедиції з пошуку місцевості тривали кілька місяців, команда об’їздила Черкащину, Хмельниччину та Житомирщину, аби віднайти реалістичні локації.

Фільм створено ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production.

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та «Кіноманія».