31 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 31 січня

Сьогодні — Всесвітній день ювеліра.

Науру відзначає День Незалежності.

А в Австрії сьогодні — День вуличних дітей.

Яке релігійне свято 31 січня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських.

День ангела 31 січня

Іменини в цей день святкують Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Максим, Маркіян, Марія, Олексій, Володимир, Єфрем, Ксенія, Микола, Михайло, Сергій, Іван, Павло, Олена.

Які історичні події стались 31 січня

1747 — британський лікар Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань.

1865 — Конгрес США ухвалив 13-ту поправку до Конституції, що забороняла рабство.

1893 — зареєстрована торгова марка Coca-Cola.

1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 року — «Київнаукфільм»).

1950 — президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби.

1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Тварина повернулася на Землю без ушкоджень.

1966 — СРСР запустив автоматичну станцію «Луна-9».

1990 — в Москві на Пушкинській площі відкрився перший в СРСР McDonald’s.

2000 — авіакатастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airline біля Лос-Анджелеса — загинуло 88 осіб.

2009 — у Кенії 113 людей загинули внаслідок займання розлитої нафти поблизу міста Моло.

2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

Хто народився 31 січня

1797 — Франц Шуберт, австрійський композитор.

1906 — Рузвельт Сайкс, американський блюзовий музикант.

1911 — Ванга, болгарська провидиця.

1921 — Маріо Ланца, американський оперний співак.

1929 — Рудольф Мессбауер, німецький фізик.

1935 — Кендзабуро Ое, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1994 року.

1938 — Беатрікс, королева Нідерландів у 1980—2013 роках.

1981 — Джастін Тімберлейк, американський співак.

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