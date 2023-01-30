31 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 31 січня
Сьогодні — Всесвітній день ювеліра.
Науру відзначає День Незалежності.
А в Австрії сьогодні — День вуличних дітей.
Яке релігійне свято 31 січня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських.
День ангела 31 січня
Іменини в цей день святкують Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Максим, Маркіян, Марія, Олексій, Володимир, Єфрем, Ксенія, Микола, Михайло, Сергій, Іван, Павло, Олена.
Які історичні події стались 31 січня
1747 — британський лікар Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань.
1865 — Конгрес США ухвалив 13-ту поправку до Конституції, що забороняла рабство.
1893 — зареєстрована торгова марка Coca-Cola.
1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 року — «Київнаукфільм»).
1950 — президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби.
1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Тварина повернулася на Землю без ушкоджень.
1966 — СРСР запустив автоматичну станцію «Луна-9».
1990 — в Москві на Пушкинській площі відкрився перший в СРСР McDonald’s.
2000 — авіакатастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airline біля Лос-Анджелеса — загинуло 88 осіб.
2009 — у Кенії 113 людей загинули внаслідок займання розлитої нафти поблизу міста Моло.
2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.
Хто народився 31 січня
1797 — Франц Шуберт, австрійський композитор.
1906 — Рузвельт Сайкс, американський блюзовий музикант.
1911 — Ванга, болгарська провидиця.
1921 — Маріо Ланца, американський оперний співак.
1929 — Рудольф Мессбауер, німецький фізик.
1935 — Кендзабуро Ое, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1994 року.
1938 — Беатрікс, королева Нідерландів у 1980—2013 роках.
1981 — Джастін Тімберлейк, американський співак.
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