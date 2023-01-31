Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 31 січня

За минулу добу українські військові знищили 850 окупантів та 9 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 31 січня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
- танків — 3201 (+0),
- бойових броньованих машин — 6378 (+9),
- артилерійських систем — 2197 (+1),
- РСЗВ — 454 (+1),
- засоби ППО — 221 (+0),
- літаків — 293 (+0),
- гелікоптерів — 284 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+4),
- крилаті ракети — 796 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5048 (+7),
- спеціальна техніка — 200 (+1).
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