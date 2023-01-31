Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 31 січня

31.01.2023

За минулу добу українські військові знищили 850 окупантів та 9 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 31 січня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків — 3201 (+0),
  • бойових броньованих машин — 6378 (+9),
  • артилерійських систем — 2197 (+1),
  • РСЗВ — 454 (+1),
  • засоби ППО — 221 (+0),
  • літаків — 293 (+0),
  • гелікоптерів — 284 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+4),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5048 (+7),
  • спеціальна техніка — 200 (+1).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 