«Індекс сприйняття корупції — 2022»: Україна посіла 116 місце разом з Анголою та Монголією

Україна піднялася на шість позицій у рейтингу «Індекс сприйняття корупції» за 2022 рік, який оприлюднила міжнародна правозахисна організація Transparency International.

Цього разу Україна отримала 33 балів (+1 бал) та посіла 116 місце у списку (минулого року — 122).

Так само 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал Україну випередили Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне. А на бал менше — Домініканська Республіка, Кенія та Нігер.

Очолює список Данія із 90 балами, за нею йдуть Нова Зеландія та Фінляндія — обидві країни набрали по 87 балів. Найгірша ситуація у Сомалі, яке з 12 балами посідає 180 місце, а також Південному Судані та Сирії, які з 13 балами посідають 178 сходинку.

Росія у рейтингу отримала 28 балів, а Білорусь — 39.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.