Федоров анонсував цифровізацію ВЛК для поранених військових: що зміниться

Уряд розробив план з цифровізації військово-лікарської комісії (ВЛК), яку проходять військові у разі поранень. Електронний документообіг має знизити навантаження на бійців і зменшити черги.

Про це повідомив мінінстр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Військово-лікарські комісії оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) та визначають, чи придатна людина для служби.

Федоров наголошує, що зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані. Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій та збирати купу паперових документів.

«Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий «квест» треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу», — розповів міністр.

Для вирішення цієї проблеми номанда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

Основні кроки, які планується зробити:

автоматизувати процеси, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців;

унормувати електронні документи у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги;

запровадити можливість реабілітації поряд з місцем проживання;

надати належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо);

провести професійну перепідготовку лікарів у питаннях ВЛК.

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