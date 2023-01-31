У Білорусі стартували спільні військові штабні навчання з рф

У Білорусі розпочалися спільні штабні навчання разом з російськими військовими, які знаходяться у країні у складі «регіонального угрупування військ».

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Зазначається, що під час навчання мають опрацювати питання «спільного планування військ на основі досвіду військових конфліктів минулих років» за темою: «прийняття рішення на застосування регіонального угрупування військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави (інтеграційне утворення Білорусі та рф — ред.)».

Ці тренування стануть одним з етапів підготовки до навчань «Щит союзу — 2023», які мають пройти на території росії у вересні 2023 року.

Нагадаємо, з 16 січня у Білорусі тривають спільні з рф навчання військової авіації. За планом, вони мають завершитися 1 лютого.

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