Ryanair наймає українські екіпажі, щоб бути готовими поновити перельоти

Ірландська авіакомпанія Ryanair винаймає «значну кількість» українських пілотів і членів екіпажу, для того, щоб вони були готові поновити роботу в Україні, щойно закінчиться війна.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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«Ми дуже налаштовані повернутися до України відразу, як це буде безпечно, — заявив голова Ryanair. — Ми наймаємо значну кількість українських пілотів і членів екіпажу саме тому, щоб мати можливість відновити бази в Україні, щойно це стане безпечним» – заявив гендиректор лоукостера Майкл О’Лірі.

Перед російським вторгненням О’Лірі заявляв, що Ryanair продовжуватиме літати в Україну, доки загроза війни не стане реальністю, і Євросоюз офіційно не заявить про небезпеку польотів.