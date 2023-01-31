Місія Artemis II: CNN назвало імовірних учасників польоту на Місяць (фото)

Весною NASA має оголосити астронавтів для участі у місії Artemis II — першому пілотованому польоті на Місяць з 1972 року. Відбір кандидатів проходить у суворій секретності, проте CNN спрогнозувало переможців конкурсу.

Наразі точно відомо, що участь у місії візьмуть троє американців та один канадієць. Такими є умови місії, яка є спільним проєктом NASA та Канадського космічного агентства (CSA).

Також раніше NASA заявляло, що участь у польоті мають взяти представники різних статей та рас. Американських кандидатів обирають з-поміж 41 астронавта.

За планом, політ має відбутися у 2024 році.

CNN поспілкувалося з понад десятком нинішніх і колишніх офіційних осіб і астронавтів NASA, деякі з яких залишилися анонімними, і дійшло висновку, що, імовірно, членами екіпажу стануть Рейд Вайзмен з ШСА та Джеремі Хансен з Канади.

При цьому NASA відмовилося коментувати припущення CNN.

CNN передбачило, що 47-річний Вайзман буде в екіпажі Artemis II, з огляду на його резюме, в якому зазначена робота військово-морським авіатором, льотчиком-випробувачем та начальником відділу астронавтів. У листопаді він пішов у відставку з керівної посади, і CNN припускає, що це сталося через те, що керівник не має права літати в космос.

Вайзман приєднався до NASA в 2009 році та був учасником 41-ї експедиції до Міжнародної космічної станції (МКС) з травня до листопада 2014 року.

Хансен, якому також 47 років, є пілотом винищувача Збройних сил Канади, чиє резюме містить службу в NORAD (Північноамериканське командування аерокосмічної оборони). Він приєднався до CSA у 2009 році й ще не літав у космос.

CNN прогнозує ще декількох лідерів відбору для участі у місії Artemis-2. Це:

Віктор Гловер (темношкірий астронавт, який літав на МКС у 2021 році),

Ренді Бреснік (двічі літак на МКС),

Крістіна Кох (інженер-електри, майже рік перебувала на МКС),

Джесіка Меїр (біолог, разом з Кох у 2021 році здійснила перший суто жіночий вихід у відкритий космос)

Енн Макклейн (астронавтка, яка літала до МКС у 2018 році, ідентифікує себе учасницею ЛГБТ-спільноти),

Стефані Вілсон (учасниця трьох космічних польотів).

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