Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання військових літаків в Україну, однак заявив, що це не має призвести до ескалації або послабити французьку армію.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“В принципі нічого не заборонено”, — заявив Макрон, відповідаючи на відповідне питання журналістів під час своєї поїздки до Гааги сьогодні 30 січня, передає Le Parisien.
Крім того, він додав, що Україна має надіслати офіційний запит, а згодом не атакувати “російські землі”.
“Ми будемо розглядати це в кожному конкретному випадку”, — підсумував французький президент.
Раніше голова Комітету національної оборони і Збройних сил Національної асамблеї Франції Томас Гасіллуд також заявляв, що Франція не виключає відправки винищувачів в Україну, але за умови, що це не призведе до ескалації у війні, не підриватиме національної чи європейської безпеки, а відповідна зброя буде корисною для українців.
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