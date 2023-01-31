Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання військових літаків в Україну, однак заявив, що це не має призвести до ескалації або послабити французьку армію.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“В принципі нічого не заборонено”, — заявив Макрон, відповідаючи на відповідне питання журналістів під час своєї поїздки до Гааги сьогодні 30 січня, передає Le Parisien.

Крім того, він додав, що Україна має надіслати офіційний запит, а згодом не атакувати “російські землі”.

“Ми будемо розглядати це в кожному конкретному випадку”, — підсумував французький президент.

Раніше голова Комітету національної оборони і Збройних сил Національної асамблеї Франції Томас Гасіллуд також заявляв, що Франція не виключає відправки винищувачів в Україну, але за умови, що це не призведе до ескалації у війні, не підриватиме національної чи європейської безпеки, а відповідна зброя буде корисною для українців.