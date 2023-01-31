В Україні цифровізують військово-лікарську комісію

Мінцифри оголосили цифровізацію військово-лікарської комісії. Планують запровадити електронний документообіг.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Наразі процеси ВЛК не цифровізовані, бійцям, щоб отримати експертний висновок від комісії та підтвердження поранення, необхідно збирати паперові документи в різних інституціях.

«Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий «квест» треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу», — додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У ході реформи військово-лікарської комісії планують автоматизувати процеси та запровадити електронний документообіг, а також запровадити можливість реабілітації поряд із місцем проживання, попрацювати над якістю сервісу й безбар’єрністю лікарень та провести професійну перепідготовку лікарів.