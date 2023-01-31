Євробачення-2023: організатори представили слоган та логотип конкурсу (фото)

Євробачення-2023 проходитиме в Ліверпулі під слоганом «Об’єднані музикою» (United by Music), а на логотипі цьогорічного конкурсу зобразили серця, які б’ються разом.

Про це повідомило ВВС, яке займається організацією конкурсу у Британії.

У компанії пояснили, що слоган «відображає саме походження конкурсу», який створювався для об’єднання Європи. А у логотипі використали шрифт Penny Lane, що є відсилкою до пісні легендарного ліверпульського гурту The Beatles.

Жеребкування учасників конкурсу відбудеться 1 лютого о 21:00 за Київським часом. Полуфінали Євробачення-2023 заплановані на 9 та 11 травня, а фінал пройде 13 травня.





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Нагадаємо, через війну «Євробачення-2023» прийме Велика Британія від імені України. Конкурс відбудеться у місті Ліверпуль на портовій арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тис. глядачів.

Україну цьогоріч представлятиме гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel».

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