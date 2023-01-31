СБУ затримала депутата-шпигуна від ОПЗЖ (фото)

Служба безпеки затримала депутата Сіверської міськради від ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.

У спецслужбі розповіли, що чоловіка завербував представник російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів.

У результаті він з жовтня минулого року збирав розвіддані про дислокацію українських військових на території Бахмутського району, а також передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали депутата на спробі чергової передачі окупантам закритих відомостей.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.