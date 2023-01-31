З’явилась реакція МЗС на заяву президента Хорватії, що Крим не повернеться до України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на проросійські заяви хорватського президента Зорана Мілановича.

Напередодні він заявив, що раніше Хорватія допомогла країнам Заходу «анексувати Косово» у Сербії і тепер те саме, нібито зробила росія з кримом. При цьому Міланович сказав, що півострів більше ніколи не буде у складі України.

Він також стверджував, що росію провокували на війну з 2014 року, а її можлива поразка призведе до застосування ядерної зброї. За словами Мілановича, Україні треба не допомагати, а заставити сісти за стіл переговорів.

Коментуючи ці заяви, речник МЗС Олег Ніколенко, нагадав, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель.

«Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся», — зазначив він.

Ніколенко наголосив, що в МЗС вважають неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Натомість у Києві високо цінують та дякують уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії росії.

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