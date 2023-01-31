Укрзалізниця запускає два нові рейси до Польщі (розклад)

Укрзалізниця анонсувала запуск двох нових поїздів до Польщі №89/73 — 74/90 Харків — Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13.

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

«Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах», — зазначили в УЗ.

Поїзд №67/19 — 20/68 Київ — Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, а до Варшави— о 10:12.

У зворотному напрямку, поїзд відправлятиметься з Хелма о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Пасажири, прибувши до Хелма, зможуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Натомість квитки на поїзди сполучення Україна-Польща вже доступні на сайті Укрзалізниці.

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