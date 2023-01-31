Сервіс OnlyFans перестав працювати у росії

Сервіс OnlyFans заблокував доступ росіянам. Про це пише Медуза.

Користувачі з рф, заходячи на сайт, бачать помилку 403. Натомість в інших країнах сервіс залишається достпуним. Так само на сайт можна зайти у росії за допомогою VPN.

Офіційно причина блокування доступу не озвучується, також OnlyFans відсутній у списку Роскомнагляду на блокування.

OnlyFans – сервіс, на якому автори можуть публікувати контент за кошти від підписників. Через відсутність обмежень сайт отримав популярність для авторів еротичного контенту.

У лютому 2022 року він припинив виплати моделям з росії та Білорусі, а також заборонив користувачам з цих країн продовжувати підписку.

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