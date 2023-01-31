У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички

У застосунку «Київ Цифровий» запустили голосування про нові назви для станцій міської електрички.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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ЯК ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИТИ НАЗВИ:
- «Рубежівський» – «Парк Нивки» або «Берестейська»;
- «Вишгородська» – «Пріорка»;
- «Зеніт» – «Куренівська»;
- «Троєщина-2» – «Райдужний»;
- «Троєщина» – «Воскресенка»;
- «Київ–Дніпровський» – «Микільська Слобідка»;
- «Київська-Русанівка» – «Русанівка»;
- «Лівий Берег» – «Березняки».
Крім того, північну платформу станції «Київ–Пасажирський» пропонують назвати «Вокзальною».
Заропоновані назви були узгоджені з істориками, комісією з найменувань Київради та за участі громадської ініціативи «Пасажири Києва».
Голосування триватиме до 12 лютого, після цього назви мають затвердити депутати Київради.
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