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У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички

31.01.2023

У застосунку «Київ Цифровий» запустили голосування про нові назви для станцій міської електрички.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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ЯК ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИТИ НАЗВИ:

  • «Рубежівський» – «Парк Нивки» або «Берестейська»;
  • «Вишгородська» – «Пріорка»;
  • «Зеніт» – «Куренівська»;
  • «Троєщина-2» – «Райдужний»;
  • «Троєщина» – «Воскресенка»;
  • «Київ–Дніпровський» – «Микільська Слобідка»;
  • «Київська-Русанівка» – «Русанівка»;
  • «Лівий Берег» – «Березняки».

Крім того, північну платформу станції «Київ–Пасажирський» пропонують назвати «Вокзальною».

Заропоновані назви були узгоджені з істориками, комісією з найменувань Київради та за участі громадської ініціативи «Пасажири Києва».

Голосування триватиме до 12 лютого, після цього назви мають затвердити депутати Київради.

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