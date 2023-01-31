У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички

У застосунку «Київ Цифровий» запустили голосування про нові назви для станцій міської електрички.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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ЯК ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИТИ НАЗВИ:

«Рубежівський» – «Парк Нивки» або «Берестейська»;

«Вишгородська» – «Пріорка»;

«Зеніт» – «Куренівська»;

«Троєщина-2» – «Райдужний»;

«Троєщина» – «Воскресенка»;

«Київ–Дніпровський» – «Микільська Слобідка»;

«Київська-Русанівка» – «Русанівка»;

«Лівий Берег» – «Березняки».

Крім того, північну платформу станції «Київ–Пасажирський» пропонують назвати «Вокзальною».

Заропоновані назви були узгоджені з істориками, комісією з найменувань Київради та за участі громадської ініціативи «Пасажири Києва».

Голосування триватиме до 12 лютого, після цього назви мають затвердити депутати Київради.