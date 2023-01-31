Укрзалізниця призначила нові поїзди до Польщі

“Укрзалізниця” продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі та призначає поїзди №89/73-74/90 “Харків, Київ – Перемишль” та №67/19-20/68 “Київ – Варшава, Хелм”, які відправлятимуться в лютому.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.

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Поїзд №73/74 “Харків – Перемишль” відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13.

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.