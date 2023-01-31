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На Буданова з 2019 року здійснили не менше 10 замахів — The Washington Post

31.01.2023

Начальник української розвідки Кирило Буданов не менше 10 разів ставав ціллю замахів.

Про це виданню The Washington Post розповіло джерело, близьке до генерала.

Сам Буданов також підтвердив спроби його вбити. У серпні 2016 року в Криму ліквідували підполковника ФСб рф. Вважається, що Буданов був причетний до спецоперації та працював у тилу ворога, через що і став ціллю росіян. Хоча сам начальник розвідки це не підтверджує і не спростовує.

«Щось сталось. І всі замахи на моє життя почались після цього», — пояснив він. У 2019 році під машину Буданова заклали бомбу, але вона вибухнула завчасно.

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