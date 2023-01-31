Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну, заявили міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі на зустрічі в Будапешті, підкресливши свою тісну співпрацю.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“
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Міністри під час спільної пресконференції заявили, що позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні чітка і обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації.
Салай-Бобровніцкі заявив, що Угорщина “буде на боці миру”, надаючи гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від війни. “Тісна співпраця буде найбільш важливою, оскільки”ми живемо в небезпечний час”, – сказав він.
За словами Таннер, найбільша небезпека полягає в тому, що війна може поширитися на Європу, і це буде не лише звичайна війна, але й взаємодія з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому.
“Наслідки відчуваються не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас”, – сказала Таннер.
Минулого року кількість прохань про притулок в Австрії потроїлася – до 108 490 заявок, що робить її країною ЄС з найбільш різким зростанням в цілому. Тим часом в Угорщині було зареєстровано найменше заявок – всього 46. Таннер не згадала той факт, що Угорщина відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству ЄС.
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