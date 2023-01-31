Міноборони змінює порядок виплат військовим, які перебувають в тилу

Міністерство оборони пояснило, в якому порядку військовим нараховуватимуть виплати з 1 лютого 2023 року.

У Міноборони запевнили, що розмір додаткової грошової винагороди бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Однак зміни торкнуться тих підрозділів, які перебувають поза зоною бойових дій.

«Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують», — зазначили в міністерстві.

Бійці, які перебувають на передньому краї оборони, продовжать отримувати 100 тис. грн бойових виплат в місяць. Це ж стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати у розмірі 100 тис. грн для них також зберігаються.

Зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами в тилу, отримують додатову винагороду в 30 тис. грн. При цьому бійці, які ризикують життям у районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях, отримують такі ж гроші. З 1 лютого винагорода для військових зміниться залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.

Також Міноборони підвищує зарплати бійців ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ так, щоб мінімальний рівень винагороди становив не менше ніж 20,1 тис. грн. Для рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейських рівень становитиме не менш ніж 17 тис. грн.

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