СБУ затримала військового і його поплічника, які збирали дані для ворога

СБУ затримала агентів рф, які передавали ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів.

Одним із зрадників був мешканець Харківщини, якого завербував співробітник ФСБ. Агент виїхав на Сумщину, де мобілізувався в ЗСУ та проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

Чоловіка направили до навчального центру у Житомирській області. Там він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки та приховано «вивчав» систему охорони військового об’єкта.

У складі українських військ ворожого агента передислокували в Донецьку область. Там він вивідував місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська.

До шпигування на користь росіян зрадник залучив і свого земляка, який переїхав у Одеську область. Другий інформатор шукав склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ у причорноморському регіоні.

У «зоні особливої уваги» зрадників були колишні військові та жінки, які мешкали у прифронтових районах на півдні та сході України. Обох агентів затримали під час чергової передачі ворогу закритих відомостей. Їм повідомили про підозру в держзраді.

Також Служба безпеки затримала депутата Сіверської міськради від ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.

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