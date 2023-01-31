У Києві продовжать будувати міст з Оболонської набережної за французькі гроші

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця продовжить будувати пішохідний міст з Оболонської набережної на острів Оболонський без залучення коштів з міського бюджету.

«Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта», — пояснив міський голова.

Станом на початок 2023 року встановлені вже три опори мосту, почалось зведення четвертої. За надані Францією кошти завершать встановлення опори, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.

За проєктом, міст матиме 4 м у ширину та 164 — в довжину. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме. Оболонський острів планують облаштувати як сучасну зону відпочинку.

Нагадаємо, експертна комісія Мінкульту рекомендувала КМДА демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну у Києві.

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