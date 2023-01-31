Кулеба розповів, скільки танків Україна отримає у «першій хвилі» допомоги

У «першій хвилі» допомоги від західних партнерів Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами очільника МЗС, танкова коаліція зараз налічує 12 країн. Міністр не назвав конкретні держави, оскільки деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

«Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc», — сказав Кулеба.

Міністр уточнив, що Україна продовжує роботу над розширенням коаліції для отримання більшої кількості бойових машин.

29 січня стало відомо, що українські танкісти прибули до Великої Британії, де навчатимуться керуванню танками Challenger 2.

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