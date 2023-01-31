У Бахмуті внаслідок обстрілу загинула 12-річна дитина. Є поранені (фото)

У Бахмуті 31 січня під артилерійський обстріл потрапив житловий масив.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик. Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще п’ять цивільних, їм надалають медичну допомогу.

Від ударів артилерії пошкоджені будівлі магазинів і аптек та інші споруди.

Нагадаємо, 29 січня росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого загинула жінка.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.