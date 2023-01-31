Витрати на відновлення України можуть перевищити $600-750 млрд — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби на відновлення України вже зараз можуть перевищити $600-750 млн.
Посадовець назвав п’ять пріоритетів фінансування швидкої відбудови:
- енергетика;
- житло;
- гуманітарне розмінування;
- критична та соціальна інфраструктура;
- допомога приватному сектору.
Шмигаль зазначив, що в України пошкоджені або зруйновані понад 400 об’єктів електро- й теплопостачання. Тому держава хоче не просто відновити мережу, а децентралізувати її і зробити менш вразливою. Що стосується житла, тут збитки склали $54 млрд. Пошкоджено або зруйновано 150 тис. будинків.
Україну все ще чекає розмінування 30% своєї території, на що знадобиться не менше п’яти років.
Прем’єр-міністр підкреслив, що відновлення України треба підкріпити ресурсами з конфіскованих російських активів.
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