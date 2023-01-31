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Франція оголосила про передачу Україні ще 12 установок Caesar

31.01.2023

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar.

Про це повідомляє BFMTV.

Також Франція відправить у Польщу 150 військових для навчання 600 українців щомісяця. Таким чином до літа тренування пройдуть 2 тис. українських бійців.

Також у «першій хвилі» допомоги від західних партнерів Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

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