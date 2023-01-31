Франція оголосила про передачу Україні ще 12 установок Caesar

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar.

Про це повідомляє BFMTV.

Також Франція відправить у Польщу 150 військових для навчання 600 українців щомісяця. Таким чином до літа тренування пройдуть 2 тис. українських бійців.

Також у «першій хвилі» допомоги від західних партнерів Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

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