На Київщині затримали чоловіка, який підробляв документи для ухилянтів

28-річного мешканця Київщини затримали за організацію незаконного переправлення призовників через державний кордон.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Слідство установило, що чоловік разом зі спільниками пропонував військовозобов’язаним виготовити підроблені документи для виїзду з України. Серед послуг було оформлення документів щодо багатодітної сім’ї, а також реєстрація у системі «Шлях» водієм-волонтером.

У якості плати зловмисники просили $6-7 тис. Чоловіка затримали, під час обшуків у нього виявили мобільні телефони з даними про громадян, які зверталися за незаконною послугою.

Нагадаємо, прикордонники затримали ухилянта, яки намагався виїхати в Угорщину, вдаючи із себе жінку.

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